Wybory 2020. Paweł Tanajno ogłasza powstanie partii politycznej o nazwie "Strajk przedsiębiorców"

- Nie angażuję się bezpośrednio w ten projekt, gdyż chcę pozostać bezpartyjnym kandydatem na prezydenta i koncentruję się na wyborach. Ale bardzo kibicuję ideologicznie przedsiębiorcom, którzy chcą powołać tę partię. Śląsk jest bardzo "gorącym" terenem, jeśli chodzi o aktywność środowiska protestu, ale również w pozostałych regionach mamy wielu zwolenników. Myślę, że w tej sytuacji zebranie tysiąca podpisów koniecznych do powołania partii będzie trwało bardzo krótko - powiedział w sobotę Wirtualnej Polsce Paweł Tanajno.

- Chcemy stworzyć wówczas ok. 5-6 grup liczących ok. 150 osób, które będą szły w pewnych odstępach od siebie - dodał.

Paweł Tanajno jest bezpartyjnym kandydatem w wyborach prezydenckich 2020 r. Zainicjował też ostatnio dwa duże protesty przedsiębiorców w Warszawie. Podczas ostatniego z nich, 23 maja został zatrzymany za napaść na policjanta. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyśpieszonym, jednak podjął on decyzję, że powinna ona toczyć się w trybie zwykłym i postępowanie karne wróciło do prokuratury.