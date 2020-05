Protest przedsiębiorców. Paweł Tanajno usłyszał zarzuty. "Jestem pierwszym więźniem politycznym pisowskiego reżimu"

Protest przedsiębiorców. Paweł Tanajno usłyszał zarzuty

Rzecznik prasowy KSP zaznaczył, że jest to przestępstwo z artykułu 222 Kodeksu karnego, za które grozi do trzech lat więzienia. Początkowo Paweł Tanajno miał być sądzony w trybie przyspieszonym, w związku z czym nie można było wnioskować o tymczasowy areszt dla niego.

Ostatecznie sprawa będzie rozpatrywana w normalnym trybie, sąd jednak nie zdecydował się na zastosowanie środków zapobiegawczych. - Sąd doszedł do wniosku, że nie da się rozpoznać sprawy w trybie przyspieszonym. Jest zbyt dużo dowodów do rozpatrzenia i wymaga to dalszego postępowania - mówił w poniedziałek po godzinie 16 adwokat Jacek Wilk , obrońca kandydata na prezydenta.

Protest przedsiębiorców. Paweł Tanajno: Składam doniesienie o fałszywych zeznaniach

Do samego zatrzymania Tanajno odniósł się w poniedziałek wieczorem na antenie TVN24. - Jestem pierwszym więźniem politycznym pisowiekiego reżimu. Składam doniesienie o fałszywych zeznaniach. Przeglądałem akta, nie wiem jak do tego doszło. Wracałem sam pieszo. Nie wiem jakim cudem policja opisała mnie samego jako "zgromadzenie publiczne”. Ja nie wykonałem żadnych agresywnych działań. Musiałbym być skończonym idiotom - mówił kandydat na prezydenta.

Na pytanie o to, czy będą kolejne protesty przedsiębiorców, odpowiedział, że nigdy nie była to jego inicjatywa. - To bunt skrzywdzonych osób. To bunt ludzi, którzy mają dosyć tzw. parlamentarnej opozycji i chcą konkretnych działań w kraju - tłumaczył nieformalny lider sobotniego strajku.