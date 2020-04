Wybory 2020. Najnowszy sondaż. Ogromne poparcie dla Andrzeja Dudy. Małgorzata Kidawa-Błońska na ostatnim miejscu

Wybory 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska jak Bronisław Komorowski?

Skąd taki spadek w przypadku kandydatki KO? Jak powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, to jest "kwestia strategii".

- Małgorzata Kidawa-Błońska oprócz tego, że była związana z obozem liberalnym od lat, miała być osobą, która przyciągnie do licznego, ale wciąż zamkniętego liberalnego elektoratu kolejnych zwolenników. Tymczasem przed formalną kampanią wyborczą i jej trakcie kandydatka PO wielokrotnie była zmuszana do uczestnictwa w totalnym konflikcie oraz wypowiadania się w sposób "zero-jedynkowy". To jest pierwszy element - tłumaczy politolog.