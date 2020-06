WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 3 wybory prezydenckiemichał kamińskiRafałał Trzaskowski oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Wybory 2020. Michał Kamiński o błędzie sztabu Andrzeja Dudy. "Rafał Trzaskowski nie jest Zeusem" Michał Kamiński uważa, że wybory prezydenckie 2020 wygra ten kandydat, który "jest mniej arogancki". Stąd stawia na Rafała Trzaskowskiego.... Rozwiń tak ale jeszcze wracam do tego jed … Rozwiń Transkrypcja: tak ale jeszcze wracam do tego jednego wątku bo oczywiście można bać się przegrać debatę i unikać niewygodnych pytań ale unikając jej w tej chwili prezydent Duda Naraża się na przyklejenie sobie takiej tchórzem i czy to paradoksalnie może się nie obrócić przeciwko niemu a nie tak to że moja teza jest taka drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce ten Kandydat który będzie mniej arogancki I ja dlatego wierzę w Rafała trzaskowskiego bo Rafał Trzaskowski z natury rzeczy nie jest arogancki natomiast zaplecze polityczne Andrzej Duda ma taką tendencję do mówienia My Jesteśmy lepsi nam się należą nagrody nam się należy władza nam się należy urządzeniu Polską bo my jesteśmy najlepszymi patriotami i to jest jednak przejaw arogancki arogancję jest to o czym dzisiaj rozmawiamy że w normalnym kraju prezydent na zaproszenie najpoważniejszych mediów by odpowiedział ludzie stawiali by jakieś warunki jak w normalnym kraju mówili byk chcemy rozmawiać najpierw o tym później o tym to są takie tego cja czy ja jak pan to podkreślił nieraz poradzimy w Polsce kampanii wyborczej nie ty brałem udział w takich negocjacjach one są normalne ale nie dotyczą tego czy dziennikarz będzie przychylny czy nie tylko technicznych szczegółów debaty jej Andrzej Duda gdyby nie był i tyle nie chcę pobyć moda z personalnych Łatek mu przypisać gdyby po prostu nie miał w sobie właściwej dla formacji politycznej którą prezentuje arogancji bo ciocia że jemu prezydentura należy ja po trzaskowskim widzę że on nie uważa że mu się cokolwiek należy on ciężko pracuje stara się przekonać ludzi do tego żeby dali mu ten wielki zaszczyt jakim jest bycie Andrzej Duda uważa że musiał dalej Ale to w takim razie skoro już o tym rozmawiamy nie wiem czy pan widział dzisiaj prezentacji jest spotu sztabu Andrzeja Dudę spod było tym się wczoraj w Warszawie i co ty zatytułowane był Warszawa to nie I to są takie ataki na Rafała trzaskowskiego to są pana zdaniem właśnie czy to jest właśnie wyraz arogancji czy czegoś innego że to będzie bardzo brutalna brutalna kampania to okej natomiast Moim zdaniem to jest głąb od Golfa także kampanijne merytoryczny ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie uważa że Rafał Trzaskowski jest Zeusem i od zjawisk atmosferyczne jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa że że Rafał Trzaskowski ma zdolności nadprzyrodzone niczym Zeus potrafi kontrolować pioruny to argument że ktoś taki raczej powinien być prezydentem Polski bo do tej pory opatrzność nam rzadko sprzyjała najlepszym dowodem nasze narodowe rocznicę Bo obchodzimy głównie te naszych więc fajnie by było mieć prezydenta który może sterować przyrodą ale mówię zupełnie poważnie to jest odwołali się panie redaktorze do tej samej retoryki Do której pisze się odwoływał przeciwko Platformie Obywatelskiej i ta Retoryka starca na 43% to jest bardzo dużo ale żeby wygrać Prawo i Sprawiedliwość musi zmienić Retoryka atakowania platformy bo tam do tych na 43 Ania 51 podobnie platforma podobnie bo już to skoro procentach jak pokonać Prawo i Sprawiedliwość to też musimy się z argumentach przeciwko pisowni odwołać do trochę innych pojęć niż do tej pory Dlatego ze tych wyborców których mieliśmy przekona tym że PiS jest niedemokratyczny nie Europejski ksenofobiczny zaściankowy myśmy tych wyborców jest przekonani ich jest bardzo dużo ale żebyśmy przekonali 51 potrzebujemy zrozumieć powody dla których ludzie nie chcą na razie niektórzy wybrać ani jednego ani drugiego kandydata