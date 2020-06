Wybory 2020. Michał Dworczyk o liście prezesa PiS: w razie wygranej Trzaskowskiego przeżyjemy kryzys

– Jeśli zwrócimy uwagę na obietnice, które składał w kampanii wyborczej, no to dzisiaj warszawiacy słusznie mogą czuć się oszukani, bo z ponad 50 obietnic, zrealizował jedynie kilka - ocenił Dworczyk. Według niego podobnie może być w przypadku kampanii prezydenckiej.

- Nikt nie chce dzielić Polaków. My właśnie i prezydent Duda chcemy, żeby Polska była Polską solidarną, zjednoczoną - stwierdził Dworczyk. Jednocześnie zaznaczył, że gdy " Duda podpisuje Kartę Rodziny i mówi o wartościach, które są dla niego istotne, Trzaskowski akceptował kartę LGBT".

List Jarosław Kaczyńskiego. Michał Dworczyk komentuje

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał list do członków partii ws. wyborów prezydenckich 2020. "Ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski; jest on współtwórcą dobrej zmiany" - zaznaczył autor listu i ostrzegł, że "mamy stan alertu".