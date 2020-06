Wybory 2020. Andrzej Duda prezentuje Kartę Rodziny. Fala komentarzy w internecie

"Nie ma takiej ideologii, są ludzie, to zawoalowana zapowiedź wypchnięcia na margines osób LGBT, w tym uczniów, którzy stają się często ofiarami hejtu i przemocy. Trudno w to uwierzyć, że PAD się tym chwali" - pisze na Twitterze Patryk Michalski. Reporter RMF wytyka, że zapisy karty mogą dać przyzwolenie na "kształcenie dzieci w duchu homofobii". "A co jeśli rodzice będą chcieli 'kształcić' swoje dzieci w duchu rasizmu, ruchów antyszczepionkowych i płaskoziemców?" - pyta.