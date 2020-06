Wybory 2020. Prezydent Andrzej Duda: chrońmy dzieci przed pornografią

- Nasza tożsamość pomogła nam przetrwać najtrudniejsze czasy w dziejach. Polska rodzina przechowała nasze wartości - przekonywał prezydent. I zapowiedział, że jeśli utrzyma urząd, "kategorycznie będzie sprzeciwiał się małżeństwom homoseksualnym". - Wobec debat i prądów ideologicznych, które niemal siłą są wtłaczane, chcę zapewnić że podstawowym zadaniem jest obrona instytucji małżeństwa. Zgodnie z artykułem 18 to związek mężczyzny i kobiety. I to jest kwestia absolutna. Tak jak brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. To obca ideologia - mówił Andrzej Duda .

Prezydent był także krytyczny wobec pornografii. - Musimy chronić nasze pociechy przed pornografią, która szczególnie rozpowszechniana jest w internecie. To także szczególna rola rodziców, aby do tego nie dopuścić - przekonywał Duda. Jednocześnie obiecał, że wprowadzony zostanie "zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych". - To rodzice mają prawo do decydowania, w jakim duchu będą kształcić swoje dzieci i to przede wszystkim oni są odpowiedzialni za edukację seksualną swoich dzieci - dodał prezydent.