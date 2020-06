Wybory 2020. Andrzej Duda ostrzega przed innymi rządami w Wieluniu. "Żeby nie wrócili tacy..."

Andrzeja Dudy wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu, gdzie odebrał honorowe obywatelstwo miasta. Podziękował za to podczas spotkania z mieszkańcami.

Podczas przemowy zaznaczył, że "ubiega się po ponowny wybór po to, aby rodzina była chroniona jeszcze lepiej". - Także przez ochronę przed ideologiami, które są wrogie rodzinie, chcą tradycyjną rodzinę zmienić, wykrzywić, chcą budować inny świat, sprzeczny z naszymi tradycjami - tłumaczył prezydent.

Nawiązał również do rządów poprzedników. - Jestem tu, prosząc państwa o wsparcie, żeby można było kontynuować ten plan, chociaż przez następne 5 lat, żeby nie wrócili tacy, którzy chcieli nas cofnąć o pięć lat i odebrać to, co państwo już otrzymaliście - mówił Duda. - Pozwalali nas okradać - dodał prezydent, wspominając o luce w VAT. - Chcę realizować politykę poważnego traktowania państwa - oświadczył Andrzej Duda.