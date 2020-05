WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. Krytyka słów Rafała Trzaskowskiego. Jarosław Gowin przypomina, jak sam był "persona non grata" w TVP - Ta wypowiedź jest równie niedopuszczalna, jak zdejmowanie z anteny radiowej jakiejś piosenki tylko dlatego, że jej wymowa polityczna jest... Rozwiń Rafał Trzaskowski nowy kandydat na … Rozwiń Transkrypcja: Rafał Trzaskowski nowy kandydat na prezydenta no mocno podniósł te kwestie mediów publicznych właśnie on powiedział wprost że jest za likwidacją TVP INFO za likwidacją wiadomo przeciwko tym twierdzeniem Rafała trzaskowskiego wypowiedzieli się dziennikarze nawet delikatnie mówiąc nie sympatyzuje z obecną władzą a na pewno nie z mediami publicznymi I zastanów czy palny nie wiem potępi Rafała trzaskowskiego za to czy może Rafał Trzaskowski w części ma rację że coś należy zrobić z mediami publicznymi No właśnie czy pytanie czy zmieniać czy likwidować Ja chcę Rafał Trzaskowski to jest zapowiedź kandydata na prezydenta chyba bezprecedensowy pańskie pytanie czy ja potem wypowiedź Rafała trzaskowskiego traktuje w kategorii pytań retorycznych Ta wypowiedź jest równie niedopuszczalna jak zdejmowanie anteny radiowej jakiejś piosenki tylko dlatego że i wymowa polityczna jest niewygodna dla władz rozgłośni wypowiedź siódmej Rafała trzaskowskiego nie mieści się w demokratycznego państwa prawa jeszcze zapowiedzią w innej formie cenzury i uważam że Rafał Trzaskowski powinien z tych słów jak najszybciej się wycofać wcześnie usługa przepraszając No właśnie ale jestem zdziwiony że Rafał Trzaskowski kandydat na prezydenta jako pierwszy swój najważniejszy postulat na zapowiedział jak to nazwali niektórzy w sumie pracowni publiczny Grecy represjonowanie dziennikarzy wyrzucenie ich na bruk likwidacja telewizji publicznej generalnie ty telewizja publiczna jest chyba w każdym kraju europejskim zdziwiło to pana czy Niech pan to usłyszał O ty mnie nie zdziwiło żebym pamiętam czasy kiedy rządziła Platforma Obywatelska jest platformy wyszedłem i byłem traktowany w mediach publicznych jako non grata w Pamiętam jak z dnia na dzień z żebym dziennikarzy którzy jeszcze kilka dni wcześniej Zapraszali mnie w do rozmów radiowych czy telewizyjnych teraz nagle po moim wyjściu z platformy stracili całkowicie zainteresowanie tym co do powiedzenia w związku z tym niestety Wydaje mi się że w słowach Rafała trzaskowskiego w odżywia pewien gen ograniczanie niezależności ponoć do włączania niezależność mediów publicznych cechujące część policzków dzisiejszej opozycji telewizja publiczna powinna istnieć natomiast powinna kierować się standardami w dużo bardziej z narysowanymi niż obecnie panie premierze Rafał Trzaskowski jego start to jest poważne zagrożenie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy zaskoczę pana ale uważam że dużo trudniejszymi konkurentami w drugiej turze o ile do niej dojdzie ale należy się z tym poważnie liczyć byliby albo Szymon Hołownia albo Władysław kosiniak-kamysz z prostego powodu Rafał Trzaskowski rzeczywiście bardzo mobilizuje ten taki liberalny czy lewicowa liberalne lektorat nie wielkomiejski na to trudno mi sobie wyobrazić żeby na Rafała trzaskowskiego głosowali masowo mieszkańcy mniejszych ośrodków przede wszystkim reprezentanci mieszkańcy polskiej wsi Dlatego uważam że Rafał Trzaskowski miał bardzo poważne szanse żeby wejść do drugiej tury o tyle w tej drugiej turze jest dla pana prezydenta Dudy w pewnym sensie za ten najwygodniejszy