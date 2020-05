Wybory 2020. Jest ultimatum dla posłów Porozumienia. "Będą musieli opuścić Zjednoczoną Prawicę"

Wybory 2020. Posłowie Porozumienia są w politycznym rozkroku

Kilka tygodni temu Gowin zaproponował wprowadzenie poprawki do konstytucji i przeprowadzenia wyborów za dwa lata. Politycy PiS uznali, że zagłosują za jego propozycją, jeśli przekona do niej opozycję. Ale to się nie udało. Wicepremier podał się do dymisji. Jego miejsce w rządzie zajęła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.