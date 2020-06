Wybory 2020. Jarosław Kaczyński na spotkaniu młodzieżówki PiS w Lublinie. Komentarze

Wybory 2020. Jarosław Kaczyński na Forum Młodych PiS. Politycy komentują

Wystąpienie prezesa PiS było szeroko komentowane przez polityków. "Pan Kaczyński i koledzy niech już się od kobiet i naszych praw odprzyprawi, co?" - napisała Barbara Nowacka z Lewicy. "Od kobiet do zwierząt! Prezes Kaczyński prosi, żeby nas dobrze traktować. Nawet nie wiem jak to komentować. Pozostaje mi wierzyć, że nie wie, co mówi. To łagodna wersja wydarzeń" - dodała Joanna Kluzik-Rostkowska z KO.