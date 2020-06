Wybory 2020. Incydent przed wystąpieniem Mateusza Morawieckiego. "Diabła chcemy wygonić"

Mateusz Morawiecki odwiedził we wtorek kilka miast na Lubelszczyźnie. Jednym z nich były Puławy. Premier zaangażował się w kampanię przed wyborami prezydenckimi i zachęcał do głosowania na Andrzeja Dudę. Na spotkanie z szefem rządu przyszły osoby popierające głowę państwa, jaki i jego największego rywala.

Wybory prezydenckie 2020. Starcie zwolenniczek Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego

Przed wystąpieniem Morawieckiego doszło do starcia między dwiema paniami - podaje polsatnews.pl. Jedna z nich, popierająca obóz rządzący, zaczęła krzyczeć do innej, która trzymała plakat z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego. - Po cholerę tu pani przyszła. Wy za złodziejami jesteście. Pani w Boga nie wierzy - mówiła.

Potem, podczas kłótni obu zwolenniczek kandydatów na prezydenta, padły słowa o "starych dewotkach, sklerotyczkach i bezczelnych świniach". Kobieta popierająca Dudę zaczęła wymachiwać różańcem przed głową kobiety, która trzymała plakat Trzaskowskiego. - To różaniec świętego papieża. Diabła chcemy wygonić - mówiła.

Puławy. Sprzeczka kobiet przed wystąpieniem Mateusza Morawieckiego

Sympatyczki obu kandydatów w wyborach prezydenckich 2020 musiały zostać rozdzielone. Mimo to, było słychać krzyki "módlmy się za tych szatanów". Kobieta z różańcem mówiła również do zgromadzonych, że "to jej obrona i świętość".