Wyniki wyborów 2020. Donald Tusk komentuje

Zdaniem Donalda Tuska, wynik II tury jest nadal sprawą otwartą. Były premier zaapelował też do kandydata Koalicji Obywatelskiej. "Rafale, mów tylko to, w co wierzysz i walcz do końca" - powiedział w rozmowie z portalem natemat.pl

Donald Tusk wierzy w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego (East News)