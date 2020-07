Wybory 2020. Grzegorz Schetyna: "Trzaskowski wykonał gest. Dwie równoległe debaty"

wybory wygrywa się w Końskich Czy w Lesznie wybory wgrywa się w całej Polsce No ale to kiedyś pan mówił że wybory wygrywa się w Końskich a nie na Wilanowie to jest oczywiście to jest już Canon polityki przyjęło go przyjechać go chyba wszystkie ugrupowania polityczne które tak ale skoro wygrywa się w tych Końskich a nie w Wilanowie to może jednak Rafał Trzaskowski nie powinien opuszczać i po Końskich jechać mimo że nie podoba mu się to jak TVP organizuje tą do tyłu debatę wygrywa się wybory w Polsce lokalnej powiatowej w regionach w bliskim kontakcie z ludźmi nie w wielkich miastach gdzie poparcie dla Rafała trzaskowskiego koalicji Obywatelskiej platforma łotewski zawsze jest największa ale Leszno przecież też jest miastem symbolem 100 tysięcznik z wielką historią i wielkimi aspiracjami to będą dwie równoległe debaty i ja tylko Mogę żałować że nie Odbyła się ta jedna największa z udziałem wszystkich mediów chciały zapraszać i chciał ją organizować ale to jest to była decyzja Andrzeja Dudy on nie chciał podjąć wyzwania pełne i otwartej debaty która zawsze miała miejsce przed każdymi wyborami prezydenckimi wtedy w tej chwili taka sytuacja jest że dla obu elektoratów w ten pojedynek cykor na cykor jest jeden do jednego wie pan elektoraty te najtwardsze najbardziej z zawsze będą przy swoim kandydaci od początku do końca natomiast chodzi o te kilka procent niezdecydowany które widzimy że dzisiaj jutro w niedzielę będą te o prezydenturze w Polsce dzisiaj po ten tydzień może w takim razie Rafał Trzaskowski który ma trudniejszą sytuację startową przed tą drugą turą bo ma słabszy wynik niż Andrzej Duda nie miał stracenia i powinien o tym niezdecydowany elektorat walczyć właśnie w Końskich drogą Polańczyk że się że się wygrywa wybory tak i uważam że wygramy w wybory w Polsce powiatowej przekonany że wiele wiele bym dał żeby także w Świętokrzyskim chcę powiedzieć że Rafał Trzaskowski zrobił ten gest gofry na 1:00 przed pierwszą turą w telewizji publicznej organizowanej przez telewizję publiczną gdzie pytania pisane były w telewizji Już nie chcę mówić W jakich gabinetach ale było widać że ta debata jest absolutnie nie jest otwarta nie jest nieskrępowana nie jest równa jest absolutnie preferowana w w niej postać obecnego prezydenta ten gest pierwszy Rafała trzaskowskiego nie został przyjęty jako chęć debatowania tylko jako coś oczywistego no nie może być tak że telewizja publiczna wyklucza inne telewizję gdy klucze im od debaty odnośnie wizji prezydentury dwóch kandydatów przed drugą turą No tak nigdy nie było Dlaczego telewizja publiczna wszystko nie jest ona ma takie ma taki sam taką samą koncesję jak inne telewizję media są wolne jeżeli zakładamy że są wolne każde każdy z nich ma prawo równego dostępu do kandydatów i do debaty i zobaczymy że źle się stało że że po prostu nie było zgody Andrzeja Dudy na ogólną taką pełną debatę co zostało się później to już była konsekwencja tego tej odmowy