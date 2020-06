Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Jaki złożyć wniosek?

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Jeśli w dniu wyborów nie będziesz mógł zagłosować w miejscu, gdzie jesteś zameldowany na stałe, ponieważ np. będziesz na wakacjach lub na delegacji na drugim końcu Polski, możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Jeśli chcesz głosować poza miejscem zameldowania, złożenie wniosku jest konieczne. Możesz to zrobić przez internet lub osobiście w urzędzie. Aby złożyć wniosek do dopisanie do spisu wyborców przez internet, potrzebny będzie Profil Zaufany (eGO) lub e-dowód, które pozwolą potwierdzić tożsamość.