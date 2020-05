Wybory 2020. Europoseł PO Andrzej Halicki: dziwię się Lewicy, że chcą być pomagierami PiS-u

Małgorzata Kidawa-Błońska najprawdopodobniej wycofa się z wyścigu o fotel prezydencki. - To nie jest prawdziwa sytuacja. Zobaczymy, co jutro wydarzy się na zarządzie PO, który będzie dotyczył wyborów prezydenckich 2020. Będziemy o tym dyskutować. Nasza kandydatka mówiła to, czego ja bym oczekiwał. Czekam na wyjaśnienie i podsumowanie etapu. To, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość oraz rząd, to nie są wybory - powiedział na antenie TOK FM Andrzej Halicki.