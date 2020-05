Wybory prezydenckie 2020. Możliwy kompromis na linii PiS-opozycja. "Takiej sytuacji nie było od początku kadencji"

Mimo że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zamierza przyjąć zaproszenia do rozmowy od marszałka Tomasza Grodzkiego, wszystko wskazuje na to, że między partią rządzącą a koalicją sił opozycyjnych w Senacie dojdzie do kompromisu. – Kolejna wojna o wybory zmiotła by absolutnie wszystkich, również nas – mówi nam polityk Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel senackiej większości.

