Wybory 2020. Bronisław Komorowski broni Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

A będzie w takim razie pan szukał też czy też namawia u kolegów platformy żeby szukali sposobu Jak wystawić nowego kandydata nie Małgorzata kidawa-błońska To są sprawy w każdej partii mogę powiedzieć tyle że ja z pewnym niepokojem ale też i ze zrozumieniem przyjmuje fakt że kampania Małgorzaty kidawy-błońskiej gdzieś w tej chwili w miejscu ale między innymi dlatego że miała ona odwagę w sposób jednoznaczny powiedzieć to czego się inni bardziej powiedzieć mianowicie że kampania organizowana w okresie epidemii jest skazana na ograniczenia tak daleko idące żyją wypaczają sens kampanii wyborczych Grójec bieżącej walki oczekując że sprawy zostaną jednak załatwione po ludzku między innymi poprzez odrzucenie pomysł głosowania 10 i to jeszcze metodą korespondencyjną za to płacić cenę bo ludzie konkurencji to skwapliwie w tak powiem pod pod pod tezę że to jest oznacza wycofanie się z wyborów jest ona płaci cenę ale za to że powiedziała prawdę w takich warunkach nienormalnych nie da się prowadzić wyborczych to była był swego rodzaju nadużycie ze strony władzy obecnego prezydenta który korzystał z faktu że w okresie epidemii on się uplasować tak mówiąc to pokazują się z ministrem zdrowia A to gdzie indziej nie może to nie były jego ani decyzję ani jego kompetencje a jego konkurenci byli właściwie No mieli usta zakneblowane Panie prezydencie efektem tej szczerości kidawy-błońskiej jest fakt że nie jest teraz rywalem dla Andrzeja Dudy to Szymon Hołownia jest jego tego który ma szansę na drugą turę Władysław kosiniak-kamysz a dopiero daleko daleko od tyle Małgorzata kidawa-błońska sondaże są nieubłagane to co pan odzwierciedla pewnie aktualny układ popatrz aczkolwiek jeszcze raz powiem jeśli 10 maja nie będzie wyborów korespondencyjnym to jakby zupełnie nowa sytuacja się tworzy i być może Małgorzata kidawa-błońska zdoła albo wyciągnąć z tego wnioski co do restartu jakby w tych wyborach albo wyciągnie inne wnioski ale nie chciałbym tutaj występować w roli tego który namawiają do jakichkolwiek decyzji które będą jej decyzja jego głos i dlatego się lubić ale co do jednego namawiam zawsze od dawna opozycji demokratycznej w Polsce i dzisiaj też to czy wie do maksyma jedności i z nią pokoje odnotowuje to że Małgorzata kidawa-błońska No jest atakowana odczytywana polityczna prawda była się przez punkt środowisk opozycji demokratycznej to źle wróży wszystkim bo dzisiaj jak pan powie jej konkurenci zyskali ale nie zyskali tyle co urzędujący prezydent Duda tutaj największym beneficjentem konfliktu na bramach kandydatów opozycyjnych jest niewątpliwie urzędujący prezydent