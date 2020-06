Wybory 2020. Andrzej Duda wygra w pierwszej turze? Prof. Andrzej Zybertowicz ostrożny w szacunkach

- Ta wypowiedź, która jakby odłączyła od świata ludzi normalnych przedstawicieli LGBT, jest nie tylko niefortunna, ale jest niewłaściwa. Jeśli miałaby być tak rozumiana, że oni mają mniejszą godność niż tzw. normalni, to jest to wypowiedź nie do przyjęcia. Godność, proponuję, żebyśmy wszyscy przyjęli konsensualnie, i wierzący i niewierzący, że godność jest przyrodzona każdemu człowiekowi - tłumaczył na antenie Polsat News.

We wtorek Andrzej Duda zaprosił Roberta Biedronia do Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej prezydent powiedział, że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Prof. Zybertowicz zapewnił, że prezydent Duda nie chciał nikogo obrazić.