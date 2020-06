Wybory 2020. Andrzej Duda zaprosił Roberta Biedronia do Pałacu Prezydenckiego

Już w poniedziałek Robert Biedroń apelował do prezydenta o spotkanie. - Proponuję prezydentowi Dudzie spotkanie. Chętnie spotkam się. Przyjdę z moją mamą, przyjdę z moim partnerem. Porozmawiam z prezydentem Dudą jak żyje się z osobą LGBT - mówił kandydat Lewicy na antenie TVP Info.

Wcześniej matka Roberta Biedronia zwróciła się z apelem do Andrzeja Dudy. - Panie prezydencie, nie mogę milczeć, kiedy mojemu dziecku ktoś robi krzywdę. Tak jak ja, jest pan rodzicem (…). I to, co pan mówi pan o naszych dzieciach, potwornie nas rani - przyznała Helena Biedroń. Kobieta wystosowała apel przed Pałacem Prezydenckim w imieniu matek wszystkich dzieci LGBT.