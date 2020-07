Wybory 2020. Andrzej Duda uderza w Rafała Trzaskowskiego. "Dla swoich korzyści jest gotów zmienić zdanie w każdej sprawie"

Andrzej Duda ocenił trwającą kampanię wyborczą. W najnowszym wywiadzie zapytano go m.in. o kwestię elektoratu Krzysztofa Bosaka. Były kandydat Konfederacji natychmiast po ogłoszeniu wyników I tury zapowiedział, że w drugiej turze głosowania nie udzieli poparcia ani urzędującemu prezydentowi, ani jego kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu.

Prezydent odniósł się też do słów kandydata KO, który stwierdził niedawno, że poglądy prezentowane przez Krzysztofa Bosaka i Konfederację w sferze gospodarczej są bliższe postulatom głoszonym przez polityków PO, a nie PiS.

"Nie przywiązywałbym wagi do deklaracji Rafała Trzaskowskiego, gdyż jak widać w tej kampanii, dla swoich korzyści jest gotów zmienić zdanie w każdej sprawie" - przekonywał Andrzej Duda.

Dodał, że "nigdy nie zgodzi się na to, by koszty wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zostały przerzucone na najsłabszych" oraz "by bezrobocie rosło w sposób niekontrolowany".