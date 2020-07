Wybory 2020. Andrzej Duda odwiedził Nową Sól. Były spięcia i przepychanki

Do wizyty Andrzeja Dudy w Nowej Soli doszło w czwartek wieczorem. Lubuska miejscowość była kolejnym punktem na kampanijnej mapie urzędującego prezydenta. Gdy ten przyjechał na plac znajdujący się przed kościołem św. Antoniego, tam czekali na niego już jego zwolennicy.

Wśród haseł zauważyć można było m.in. takie słowa jak "Cykor", "Mam dość PiS-u i PAD-a" czy "Duda obrońca pedofila". Demonstranci w czasie przemówienia prezydenta nawoływali go również do wzięcia udziału w debacie z Rafałem Trzaskowskim. "Chcemy debaty", "Marionetka" - wykrzykiwał tłum przeciwników, co jakiś czas wspierając Rafała Trzaskowskiego. "Rafał, Rafał" - dodawali.