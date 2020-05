WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze adam bielan + 2 Rafał Trzaskowskiwybory 2020 oprac. Piotr Białczyk 28 min. temu Wybory 2020. Adam Bielan: Rafał Trzaskowski to kandydat nr 2 w PO - Nie popełnimy błędów poprzednika Andrzeja Dudy - Bronisława Komorowskiego - który nie przyszedł na debatę przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.... Rozwiń może prezydent Andrzej Duda powini … Rozwiń Transkrypcja: może prezydent Andrzej Duda powinien się cieszyć że ma tak kiepskiego jak pan uważa kontrkandydata w tych w tych wyborach numer 2 z samych tylko i wyłącznie Platformy Obywatelskiej my z szacunkiem podchodzimy do wyborców wszystkich kandydatów i na pewno nikogo nie zlekceważył na pewno nie popełnimy błędu Bronisława Komorowskiego który 5 lat temu lekceważył swoich konkurentów nie przyszedł na debatę ale później to wybór jak zjemy przegrał teraz Andrzej Duda bez by chętnie po debatował z Rafałem trzaskowskim Andrzej Duda był na debacie przed pierwszą rurą w tej debacie platforma materska wystawiła panią Małgorzatę ale będą inne wybory kolejne pytanie brzmi w takim wypadku czy weźmie udziału w debacie z Rafałem czas jak to że Małgorzata kidawa-błońska Kubota najlepsza możliwa kandydatka i przypomnę że pójdę czy placu o tym samym ocenimy za za tą chwilę z rozmowie odpowiedzieć tak lub nie jest najlepszym prezydentem Po czym jak się okazało że ma ja nie ma natychmiast następnego dnia zaczęli upolitycznienie zabijać Jula nie będzie bał się w takim wypadku z kandydatem numer 2 jak pan to określa po debatować i porozmawiać twarzą w twarz Andrzej Duda już debatował z najlepszą możliwą plan dachu Platformy Obywatelskiej na tym bardzo łatwy będziesz debatował co tam z latem na K2 czyli pan nie będzie doradzał żeby była druga debata druga debata prezydencka w tych nowych wyborach panie Arturze jeżeli będzie propozycje takiej debaty ze strony telewizji publicznej będziemy na ten temat rozmawiać natomiast myślę o telewizji publicznej My już debatę prezydencką ale dlatego telewizji publicznej telewizji która w ramach mediów publicznych media publiczne to mają problem z wyborami nawet wyborami na listę przebojów muzyczną także pytanie brzmi dlaczego tylko i wyłącznie w telewizji publicznej a nie na przykład w mediach prywatnych tylko że telewizja publiczna zgodnie z ustawą jest zobowiązana żeby taką debatę przeprowadzić i to w mediach publicznych takie debaty co 5 lat się odbywają A przypomnę że poprzednik Andrzeja Dudy nawet do debaty zorganizowanej przez publiczną kierowaną wówczas Przez byłego posła polityka Juliusza Brauna logo posłani Wolności ten co to może warto nie przyszedł jeśli Rafał Trzaskowski przeszedł do drugiej tury z razem z prezydentem Andrzej wówczas taka debata powinna się odbyć nie chce przegrać z faktów o tym kto zejdzie do drugiej tury i czy druga która będzie potrzebna z decyzją Polacy w wyborach A co stanie się jeżeli to no Rafał Trzaskowski dotyczy nie zostanie prezydentem Polski kto wtedy zostanie komisarzem Warszawy czy są już takie pomysły i takie kandydatury Dlaczego Pani zakłada taki negatywny syn Rafał Trzaskowski jeden z możliwych scenariuszy Rafał Trzaskowski Jeszcze niedawno mówił publicznie że umówił się z Warszawianka mi warszawiakami na 5 lat to jest kolejna obietnica której nie chce dotrzymać przypomnę że wcześniej 3 lata wcześniej startując w Krakowie też zapewniał że będzie całą kadencję Posól z Krakowa po czym przed upływem kadencji uciekł do Warszawy ale my zrobimy wszystko tylko żeby Rafał Trzaskowski obietnice ja wypełni