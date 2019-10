Wybory 2019: trwa cisza wyborcza. Sprawdź, do kiedy potrwa i co grozi za jej złamanie

Cisza wyborcza potrwa aż do końca wyborów parlamentarnych, czyli do godz. 21 w niedzielę. Sprawdź, jakie kary są przewidziane za jej złamanie.

Wybory 2019 – cisza wyborcza

Cisza wyborcza – co grozi za jej złamanie?

Należy podkreślić, że ciszę wyborczą narusza każdy element agitacji wyborczej, czyli publicznego zachęcania innych do głosowania w określony sposób. Podczas jej trwa, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować manifestacji i pochodów, rozpowszechniać materiałów wyborczych i wygłaszać związanych z wyborami przemówień. Chociaż plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem tego okresu, nie muszą być zrywane, nie wolno poruszać się pojazdami oklejonymi w grafiki wyborcze zachęcające do głosowania na dane ugrupowanie. Nie wolno też agitować w internecie ani lokalu wyborczym (eksponowanie symboli i znaków kojarzonym z kandydatami lub komitetami jest zakazane).

Wybory parlamentarne 2019 – co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Najwyższe grzywny za złamanie zakazu agitacji wynoszą od 500 tys. do 1 mln zł za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi to zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące wyników wyborów, przewidywalnych zachowań wyborców, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można jednak zachęcać innych do stawienia się w lokalach wyborczych. Należy zaznaczyć, że o tym, czy dana czynność stanowiła złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko sądy i organy ścigania. Wyborcy, który będą świadkami naruszeń ciszy wyborczej, powinni zgłosić to bezpośredni policji lub do prokuratury.