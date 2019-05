Cisza wyborcza. Jak długo trwa cisza wyborcza? Co można, a czego nie można robić w trakcie ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza to okres tuż przed wyborami (oraz w ich trakcie), podczas którego zakazana jest agitacja wyborcza. Co to oznacza? Do kiedy obowiązuje cisza wyborcza i jakie są kary za jej złamanie?

Cisza wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Nawet milion złotych kary za jej złamanie. (PAP/EPA)

Cisza wyborcza – czas trwania

Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed głosowaniem. W przypadku wyborów do Europarlamentu cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę (noc z 24 na 25 maja) i potrwa do niedzieli 26 maja, do godziny 21. Cisza wyborcza może zostać wydłużona. Taką decyzję podejmuje Państwowa Komisja Wyborcza, jeżeli wybory w jakimś lokalu zostały przerwane.

Cisza wyborcza. Zakaz agitacji wyborczej

Podczas ciszy wyborczej zakazana jest agitacja wyborcza. W tym czasie nie można np.:

zwoływać zgromadzeń

organizować pochodów

wygłaszać przemówień

rozpowszechniać materiałów wyborczych

Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie. Za łamanie ciszy wyborczej może zostać uznane również udostępnienie postu polityka lub kliknięcie „lubię to” pod jego wpisem.

W trakcie ciszy wyborczej zakazane jest publikowanie sondaży.

Cisza wyborcza – kary