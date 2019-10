Wybory 2019. Nowy Tomyśl. Pijany mężczyzna podarł karty do głosowania

Wybory parlamentarne 2019 nie odbywają się bez incydentów. W Nowym Tomyślu pijany mężczyzna odebrał swoje karty do głosowania i je podarł. Z kolei mieszkaniec Opalenicy wyniósł swoją kartę z lokalu.

- Mężczyzna pobrał dwie karty do głosowania, do sejmu i do senatu, które następnie ostentacyjnie zniszczył w lokalu wyborczym - powiedział w rozmowie z Radiem ZET asp. sztab. Krzysztof Wyrwa.