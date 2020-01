Wyborcza ofensywa obozu władzy. Jarosław Kaczyński kuruje się na kampanię, PiS szykuje konwencję

Po nie najlepszych dla PiS trzech miesiącach, jakie minęły od wyborów parlamentarnych (utrata Senatu, problemy z Marianem Banasiem), partia rządząca zamierza przejść do ofensywy. Jak słyszymy na zapleczu obozu władzy, do aktywności publicznej może już wkrótce wrócić sam Jarosław Kaczyński. PiS szykuje też widowiskowy start kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy.

Już wkrótce wybory prezydenckie ogłosi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Według informacji WP, stanie się to w drugiej połowie stycznia, najprawdopodobniej pod koniec miesiąca (marszałek ma czas do 6 lutego).

Już teraz – jak słyszymy – odbywają się spotkania na najwyższym szczeblu z ludźmi z Pałacu Prezydenckiego i Nowogrodzkiej. – Jesteśmy już od kilku tygodni w roboczym kontakcie jako partia, klub parlamentarny, z Kancelarią Prezydenta. Rozmawiamy o pewnych rzeczach. To nie są jeszcze techniczne detale, ale już sobie tę kampanię projektujemy – przyznaje wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Pierwsze skrzypce (obok premiera Mateusza Morawieckiego) w poprzednich kampaniach PiS grał – co oczywiste – Jarosław Kaczyński. Tyle że prezes był wtedy w pełni sił. Dziś jest po operacji i przechodzi rehabilitację.

Przypomnijmy: Jarosław Kaczyński przeszedł 2 grudnia operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Operację kilkukrotne przekładał z powodu natłoku obowiązków. W poniedziałek 9 grudnia prezes PiS wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu. To tam przeniesiono centrum zarządzania partią przeniesiono z ul. Nowogrodzkiej. – Prezes ciągle pracuje z domu, spotyka się tam z politykami – mówi współpracownik Kaczyńskiego.

Kaczyński w rozmowie z PAP w grudniu przyznał, że do końca jeszcze nie doszedł do siebie. – Sądzę jednak, że powoli będę dochodził do sił, w tym sensie, żeby już móc normalnie chodzić, a potem normalnie funkcjonować – powiedział dziennikarzom. Stwierdził także, że chodzi już "zupełnie nieźle".