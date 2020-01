Jarosław Kaczyński niezastąpiony? "Gdyby go zabrakło, to wszystko zacznie się sypać"

Jest skoro hemot Znaczącym Bardzo znaczący Porozmawiamy chwilą drugim bardzo znaczącym graczu jarosławiak Jaka jest z kolei pana OC Czy uznanie dla jakiś tam To niewątpliwie bardzo sprawne policzek to niewątpliwie w Polsce polityczna pierwsza liga Natomiast ja nie rozumiem wielu je I wyborów sposobu myślenia o państw I też proszę zwrócić uwagę że po tej stronie to jest postać taka która jeżeli zabrakłoby w tej No to Przepuszczę Wszystko zacznie 1 Mocno Nie rozumiem tego układu w którym w którym faktycznie naczelnikiem państwa Ktoś spełniający Role po prostu poszła w Rzeczpospolitej Kiedy spotkałbym się z Jarosławem Kaczyńskim to pewnie miałbym do niego bardzo dużo pytań takich zasadnicze W fundamentach Bo może ja czegoś nie rozumiem kiedy patrz Na to jak dzisiaj układa państwo a wiele jest takich jest