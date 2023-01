"Wtedy Ukraina będzie wolna". Były minister wskazuje kluczowy cel

"Ze względu na to, że Krym jest połączony z kontynentem eurazjatyckim tylko poprzez wąski, trudny do obrony przesmyk i most, gdy ukraińskie wojsko wkroczy do regionu, pozostałe rosyjskie siły zostaną uwięzione - ocenił były minister – a pomimo całej swojej wagi Półwysep Krymski jest ostatecznie jedynie pasem ziemi: czymś, co ukraińscy wojskowi z sukcesem odbijali".