"Wtedy będzie po meczu". Ekspert wskazuje na jeden stan

Donald Trump pokona Kamalę Harris i zwycięży w wyborach prezydenckich w USA - wynika z prognozy agencji Reutera. - Pozostaje drobny element niepewności, ale wszystko wskazuje na to, że Donald Trump będzie prezydentem. (...) Jeśli Pensylwania padnie łupem Donalda Trumpa, to będzie po meczu - stwierdził Andrzej Kohut. Dr Piotr Tarczyński wskazał, że sondaże mówiły o bardziej wyrównanym wyścigu. - Tymczasem okazuje się, że Donald Trump był niedoszacowany - zauważył. - Jednak to Donald Trump był w stanie przekonać Amerykanów, że wiodło im się gorzej pod rządami Joe Bidena, a za jego czasów było lepiej - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski.