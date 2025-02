Wszystko wymknęło się spod kontroli. Wielkie zamieszki w Atenach

Mrożące krew w żyłach nagrania z Aten. W piątek w stolicy Grecji doszło do masowych protestów upamiętniających drugą rocznicę katastrofy kolejowej w Tempi, w której zginęło 57 osób. W Atenach zebrało się nawet 300 tys. osób, domagając się sprawiedliwości dla ofiar i ukarania winnych tragedii. W pewnym momencie wszystko jednak wymknęło się spod kontroli i doszło do zamieszek. Agencja AP udostępniła nagrania ze starć protestujących z policją. W ruch poszły koktajle Mołotowa, petardy, kamienie czy szklane butelki. Do zamieszek doszło pod budynkiem parlamentu. Policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i granatów hukowych. Protesty spowodowały paraliż komunikacyjny w całym kraju. Odwołano wszystkie loty, wstrzymano transport morski i kolejowy. W strajku uczestniczyli m.in. lekarze, marynarze, prawnicy, nauczyciele oraz maszyniści. Większość firm pozostała zamknięta, a wydarzenia masowe, takie jak seanse kinowe i spektakle teatralne, zostały odwołane. Sytuacja w Atenach pozostaje napięta, a zamieszki przeniosły się na okoliczne ulice. Policja wciąż stara się opanować sytuację i przywrócić porządek w mieście.