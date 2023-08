"Wszystko jest możliwe". Ważą się losy Trzeciej Drogi

- W umowie koalicyjnej mamy zapisane, że listy są zatwierdzane przez Władka Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. I na pewno też nie pójdziemy na listach PSL. Jeśli w sobotę PSL zdecyduje na pójście do wyborów na 5 procent samodzielnie, to trudno. My wtedy będziemy szli sami do wyborów, i mam nadzieję, że zarząd tak właśnie zdecyduje. Naszym celem jest zmiana Polski, a nie stanowiska polityczne - powiedział w rozmowie z dziennikiem senator Polski 2050 Jacek Bury.