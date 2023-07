Trzecia Droga na ostatniej prostej. Do rozpadu?

- Listy mamy skompletowane - oświadczył Szymon Hołownia na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie. - Chcę jasno powiedzieć i chcę, by to wybrzmiało: do tych wyborów idziemy Trzecią Drogą - razem z naszym koalicjantem, PSL - i gotowi jesteśmy do tego, żeby w pełni wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań, które wspólnie podjęliśmy, podpisując umowę koalicyjną w tej postaci, jaką podpisaliśmy ją kilka miesięcy temu - oświadczył.