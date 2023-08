Rozmowy ostatniej szansy Kosiniaka-Kamysza i Hołowni. PSL przerywa milczenie

Marek Sawicki, poseł PSL, Trzecia Droga: Jestem zdumiony, że dopatruje się pan we mnie proroka. Wierzę, że w najbliższych godzinach albo dniach spotkają się Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, jeszcze raz przejrzą umowę koalicyjną, w której jest jasno zapisane, że obie partie prezentują po połowie kandydatów, mamy dwa niezależne sztaby wzajemnie się uzupełniające, niezależne finansowo. My realizujemy inkluzywność tego projektu i liczymy, że druga strona też będzie to robić. Chcę wyraźnie podkreślić, że wypowiedź Pauliny traktuję jako niezrozumienie tego, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej.