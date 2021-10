Wszystkich Świętych. Synoptyk nie ma dobrych wieści

Wielkimi krokami zbliża się dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada Polacy ruszą na cmentarze, by odwiedzić zmarłych bliskich. O tym, na jaką pogodę powinniśmy się przygotować, powiedział w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW-PiB. - Temperaturowo ten dzień zapowiada się całkiem nieźle, bo prognozowane wartości na termometrach to od 12-14 st. C na Pomorzu i w Polsce północno-wschodniej, około 15-16 st. C w centrum i aż 16-17 st. na południu. Niestety, to, co widzimy na naszych mapach prognostycznych to front atmosferyczny, który około godziny 9 w poniedziałek będzie już na granicy Polski i Niemiec - powiedział. Jak zdradził synoptyk, prognozowany front przyniesie też opady deszczu i większe porywy wiatru w całym kraju. - 1 listopada musimy przygotować parasol, cieplejszą kurtkę i buty, które nie zmokną - stwierdził. Niestety, nieprzyjemna aura utrzyma się także kolejnego dnia. - We wtorek będziemy jeszcze pod wpływem tego frontu atmosferycznego i chłodniejszego powietrza, które napłynie do Polski - powiedział Walijewski.