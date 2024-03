Wszyscy biją na alarm. "Mamy dwa lub trzy lata"

- W kategoriach wojskowych, odcięcie od amunicji, jeśli nastąpi na którymkolwiek etapie i chociażby na krótko, może doprowadzić do załamania się frontu, czyli przełamania linii frontu, wejścia na odwód strategiczny, wejścia w oddziały tyłowe, nieprzygotowane bezpośrednio do walki, niebędącej w bezpośredniej styczności. Przełamanie frontu w takich warunkach dzisiaj miałoby katastrofalne skutki. Jest to dla Ukrainy najczarniejszy scenariusz, który jest na stole, trzeba się z nim liczyć - podkreślił szef BBN.