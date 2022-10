"Wstyd, komunisto Kwaśniewski". Czarnek uderza w byłego prezydenta

Czarnek o Kwaśniewskim: jest komunistą

Słowa te jednoznacznie ocenił Czarnek. - Jeśli człowiek jest w stanie robić tego rodzaju porównania do czasów, w których łamano podstawowe wolności i prawa człowieka, zabijano ludzie za prawdę, za działalność niepodległościową i porównuje go z premierem rządu państwa, które jest jednym z najbezpieczniejszych w Europie, to po prostu jest komunistą, który kłamie - oznajmił minister.