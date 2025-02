Wstrząsające wyniki badania. Polacy cierpią z powodu samotności

Jak podała uczelnia, ogólnopolskie, największe badanie na reprezentatywnej populacji ponad 5 tys. dorosłych Polaków w wieku od 18 do ponad 80 lat przeprowadził zespół naukowców z Katedry Psychiatrii UMW.

"Wyniki są druzgocące - około 68 proc. osób dorosłych odczuwa samotność , natomiast do izolacji społecznej przyznaje się 23 proc. ankietowanych " - poinformował UMW w komunikacie.

- Czekamy na wyniki drugiej fazy badania: czy jest to samotność przemijająca, którą czasem odczuwa każdy z nas, czy bardzo niebezpieczna samotność przewlekła - powiedział specjalista.

Zdaniem prof. Misiaka, ktoś, kto czuje się samotny, nie zawsze nim jest w rzeczywistości. Osoba taka może mieć bardzo dobrą sieć kontaktów społecznych, ale czuje się "samotna w tłumie". - Ale oczywiście są też osoby, które izolują się społecznie i które odczuwają w związku z tym samotność. Może być też jeszcze inaczej: są osoby, które nie mają dobrej sieci kontaktów społecznych, izolują się, ale nie odczuwają samotności, ponieważ jest to zgodne z ich potrzebami. We wszystkich przypadkach zwiększenie na siłę liczby znajomych, zachęcanie do wspólnych wyjść czy celebrowania Walentynek, niczego nie zmieni. Może tylko zaszkodzić - powiedział prof. Misiak.