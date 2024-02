Wiceszef MON ujawnia. "Szpital wojskowy podpisał umowę z Rydzykiem"

Wiceminister dodał, że "nie wie, kogo Rydzyk chce kształcić w swojej uczelni, ale chyba nie ginekologów, bo chyba w tej sprawie ma inne zdanie". - Uważam, że to są zatrważające rzeczy. One pokazywały, że infrastruktura wojskowa była wykorzystywana do celów politycznych. Rydzyk jest przecież politykiem - skwitował.