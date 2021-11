Wstawał z wózka, gdy nikt nie patrzył. Szokujący przekręt policjanta z Wysp

Oszust z policji wyłudzał zasiłki

Policjant przekonywał, że cierpi na chroniczny ból, musi się poruszać na wózku inwalidzkim oraz że prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie wrócić do pracy. Przełożeni zaproponowali mu powrót do pracy w ramach zmniejszonej liczby godzin, po powrocie wykonywałby pracę biurową, którą miałby świadczyć z własnego miejsca zamieszkania. Littlefair przyznał jednak, że "nie jest w stanie nawet podnieść czajnika" i że powrót do pracy nie wchodzi w grę.