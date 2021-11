Pijany policjant w Żarach uciekł z miejsca zdarzenia. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 listopada, około godz. 23. Kierowcy jednej z dróg w powiecie żarskim zauważyli samochód, który jechał bardzo wolno, a do tego zygzakiem. Gdy zmusili samochód do zatrzymania się, podejrzany kierowca uciekł, pozostawiając auto na miejscu zdarzenia.