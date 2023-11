Współtwórca "Faudy": Hamas ma podziemne miasto

Oddziały IDF zbliżają się do centrum miasta Gaza i szpitala Shifa, który jest największym kompleksem medycznym w mieście - powiedział w niedzielę "The Times of Israel" Issacharoff. IDF potwierdziło wykorzystywanie przez Hamas podziemnych obszarów pod szpitalem Shifa jako kwatery głównej. Według informacji udostępnionych niedawno przez urzędnika z Gazy przechowywane są tam także zapasy paliwa. "Każde dziecko w Gazie wie, że pod Shifą znajduje się kwatera główna Hamasu, ale nikt o tym nie mówi" - powiedział Issacharoff. Zaznaczył, że nad kompleksem tuneli Hamasu mieszkają cywile, a ludność Gazy zapłaci wysoką cenę w tej wojnie. "To nie jest operacja chirurgiczna" - powiedział Issacharoff. "To wojna. To wojna, podczas której wróg ulokował się wewnątrz lokalnej ludności. (...)Im więcej cywilów w Gazie zostanie zabitych, tym większa będzie presja na Izrael, aby zgodził się na zawieszenie broni."