Izrael planuje okupację Gazy? "Nowy format rządzenia"

Generał Jaron Finkelman, szef Dowództwa Południowego izraelskiej armii, oznajmił we wtorek, że żołnierze Izraelskich Sił Obronnych (Cahal) "są w sercu miasta Gaza, w sercu terroryzmu". To jest pierwszy raz od dziesięcioleci, kiedy to miało miejsce. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział "przejęcie przez Izrael trwałej odpowiedzialności za bezpieczeństwo" w Strefie Gazy po zakończeniu wojny.