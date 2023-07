Współpraca z Polską. Czego chcą od nas Chiny?

Chiny są zainteresowane towarami z Polski. O tym, czego chcą Chińczycy mówił w programie "Newsroom WP" prof. Bogdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. - Problem jest taki, że w naszych relacjach handlowych Chińczycy dostarczają nam sprzęt i to najwyższej rangi: Huawei, Xiaomi. My dostarczamy Chinom surowce jak miedź czy słynne jabłka - mówił prof. Bogdan Góralczyk. - Niewątpliwie Chiny są zainteresowane polskimi towarami rolnymi. Było głośno o dostępnie do polskiej wołowiny. Borówka "made in Poland" trafiła do Chin. My powinniśmy sugerować coraz więcej rozwiązań typu małe i średnie przedsiębiorstwa. Chiny naciskają na stronę Polską na nowy jedwabny szlak, który przez Polskę idzie dalej na Zachód Europy. Chiny są też zainteresowane dostępem do polskich portów, ale ponieważ jest wojna w Ukrainie, sądzę, że do tak strategicznych punktów chińskiego kapitału nie dopuścimy. Z prostej przyczyny: bezpieczeństwa. Żyjemy w nowych realiach, w których bezpieczeństwo definiuje nasz czas - dodał.

