Co zrobi opozycja? "Decyzję trzeba podjąć szybko"

Do wyborów parlamentarnych zostało już kilka miesięcy. Czy opozycja ma jeszcze czas, by dyskutować o wspólnych listach wyborczych? - Myślę, że decyzję trzeba podjąć szybko i najlepiej w styczniu. Po drugie, trzeba być troszeczkę sceptycznym wobec sondaży, kiedy pytamy o potencjalne układy wyborcze. To podaż kształtuje popyt. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym, więc gdy opozycja wreszcie wyłoży karty na stół, to wyborcy opozycji mają czas, by przygotować się do takiej formuły. W jedności siła - komentowała w programie "Tłit" prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.