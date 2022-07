Wspólna lista Zjednoczonej Prawicy? "Uważają, że ta formuła jest niepotrzebna"

- Tak, ale jako priorytet traktujemy kwestię startu z list razem z Prawem i Sprawiedliwością - odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na pytanie, czy Solidarna Polska przygotowuje się do samodzielnego startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski podkreślił, że głównym czynnikiem decydującym będzie realizacja umowy koalicyjnej. - W gronie Zjednoczonej Prawicy są politycy, którzy uważają, że ta formuła jest niepotrzebna. To są politycy, którzy są znani z tego, że potrafią powiedzieć, że tzw. ziobrystów nie powinno być na listach, bo jesteśmy niewygodni, bo mówimy prawdę - powiedział Ozdoba. Polityk odniósł się też do ostatniej wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia. - Sądzę, że to ostatnia taka wypowiedź ministra, inaczej będziemy podejmowali działania, które będą dość dotkliwe - odpowiedział.

