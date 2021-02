Wspólna lista z Jarosławem Gowinem? Władysław Kosiniak Kamysz wyjaśnia

Wyrzucony z Porozumienia Kamil Bortniczuk ujawnił w poniedziałek rozmowie z WP, że wiosną dostał od Jarosława Gowina propozycję startu ze wspólnej listy z PSL. Jego wypowiedź komentował we wtorek w programie "Tłit" prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz. - Z Jarosławem Gowinem przenieśliśmy wybory kopertowe i do nich nie doszło. I Bogu dzięki. Ja tych rozmów przeprowadziłem wtedy - w kwietniu, na początku maja - z Gowinem bardzo dużo. To były również publiczne spotkania. Rozważaliśmy różne scenariusze - mówił szef PSL. - Nie wiem, o czym rozmawiał pan Bortniczuk z panem Gowinem. W rozmowach między nimi nie uczestniczyłem. Mogę powiedzieć o tym, o czym my rozmawialiśmy. Prowadziliśmy dyskusje, rozmowy i działania zmierzające do przeniesienia wyborów kopertowych i niezorganizowania ich w takich trybie, jaki proponował rząd PiS-u. Jarosław Gowin wtedy się postawił i były rozważane różne scenariusze: upadku rządu, wyłonienia innego marszałka, przyspieszonych wyborów - tłumaczył Kosiniak-Kamysz. - Gdyby Jarosław Gowin odszedł ze Zjednoczonej Prawicy i przeszedł z Porozumieniem na dobrą stronę mocy, to mogliśmy dalej rozmawiać o współpracy w wyborach. Ale do tego nie doszło. Jarosław Gowin po osiągnięciu celu, jakim było przełożenie wyborów, wrócił na łono Zjednoczonej Prawicy - podsumował prezes PSL.

