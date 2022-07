Wściekły hipopotam w akcji. Lwy weszły na jego terytorium

Grupa lwów próbowała przekroczyć rzekę Selinda w Botswanie. Wydawały się zdawać sobie sprawę z obecności hipopotamów wokół, ale najwyraźniej czuły potrzebę przedostania się na drugą stronę rzeki. Lwy są często określane jako królowie dżungli. W większości jest to prawda, ponieważ są to zwierzęta dominujące i terytorialne oraz oczywiście są drapieżnikami z natury. Hipopotamy są również bardzo terytorialne i znane jako bardzo niebezpieczne zwierzęta - zwłaszcza, gdy ktoś zbliży się do ich terenu. Przejście trzech lwów było, ewidentnym zagrożeniem dla hipopotamów. Dwóm lwom udało się przeprawić przez rzekę, ale pozostały, po ataku hipopotama, był zmuszony zawrócić i przepłynąć z powrotem na drugą stronę. Żadne ze zwierząt nie zostało poważnie ranne.

