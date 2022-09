Wściekłość generałów Putina. "Oni chcą przeżyć"

Amerykańskie media oceniają, że Władimir Putin coraz częściej ingeruje w działania na froncie. Jedną z oznak mają być regularne zmiany wśród dowodzących, odwoływanych nawet po kilku dniach działalności. Zdaniem "New York Timesa", szczególnie widoczne miało to być na froncie w okolicach Chersonia, skąd chcieli się wycofać generałowie, a do czego Putin finalnie nie dopuścił. Czy takie działanie prezydenta Rosji jest prawdopodobne, pytany był w programie "Newsroom" płk rez. i ekspert Fundacji Stratpoints Maciej Matysiak. - Jak najbardziej, Putin mógł ingerować. To jest podejście ani kroku w tył, musicie wytrwać. W jaki sposób? Nie obchodzi mnie to. Zapewne wystosowywali rosyjscy dowódcy prośby, że brakuje im sprzętu, ludzi. I dlatego dali im ludzi. Ale dowódców rosyjskich mało interesuje sprawczość na froncie, bo oni też chcą przeżyć. Działają na przetrwanie. A ręczne sterowanie, z historii wiemy, jest najlepszą ścieżką do porażki, czego prezydentowi Putinowi życzymy. I niech się wtrąca, jak najbardziej, w dowodzenie.