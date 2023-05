Wrze w czeskiej armii. Szef Sztabu Generalnego chciał się podać do dymisji

Z kolei minister obrony zaprzecza, że rozmawiała z szefem czeskiej armii o jego odejściu. - Nigdy nie wzywałam szefa Sztabu Generalnego do rezygnacji, a on nigdy nie zaproponował rezygnacji. Nie widzę nawet powodu do czegoś takiego, razem zajmujemy się modernizacją armii, dla której chcemy jak najlepiej. Za rozpowszechnianiem tych spekulacji może stać próba utrudnienia tego wysiłku rządowi" – napisała w oświadczeniu Simona Cigankova, rzeczniczka minister obrony Jany Cernochovej.